Чоловік при загарбниках патрулював вулиці та охороняв приміщення, які привласнив ворог.

Малиновський районний суд Одеси засудив до восьми років тюрми колаборанта, який працював на загарбників в окупованому Херсоні. Вирок ухвалено сьогодні, 3 липня.

Чоловіка визнано винним за частиною 7 статті 111-1 "Колабораційна діяльність" Кримінального кодексу України. Колаборант добровільно працював у так званому правоохоронному органі, який росіяни створили у Херсоні, коли він був окупований.

"Встановлено, що у серпні 2022 року фігурант погодився на пропозицію, яка надійшла від російських війковослужбовців та представників спецслужб РФ. Зокрема, він добровільно зайняв посаду "поліцейського другого відділення 2-го взводу першої роти" патрульно-постової служби в окупованому Херсоні", - розповіли у прес-службі суду

Відео дня

В обов’язки зрадника входило патрулювання міста та охорона приміщень, які були захоплені та використовувались збройними силами РФ на свій розсуд. За даними прес-служби, чоловік свою вину визнав повністю.

Йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі та 15 років позбавлення права обіймати певні посади. Зокрема, у правоохоронних органах та державних органах влади.

Зрадники в Україні - останні новини

Сьогодні стало відомо, що підозру повідомлено жителю Черкас, який за 6 тисяч гривень передав загарбникам координати українських військ та систем ППО.

За даними слідства, з травня він перебував на зв’язку з представником російських спецслужб за допомогою одного з месенджерів. Зрадник "злив" дані про розташування військових частин, техніки ЗСУ тощо. Наразі він під вартою.

Вас також можуть зацікавити новини: