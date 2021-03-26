Прорив стався на території "Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини".

Бульвар Дружби народів у Києві оповило парою та заливає окропом.

Читайте такожНа Київщині жінка з дітьми смажила маршмелоу на Вічному вогні - соцмережі (відео)Як повідомляє ТСН, вода витікає з великої труби теплотраси, що йде територією "Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини".

Через прорив установа, вірогідно, залишиться без тепла. Поки рух на дорогах, які заливає гарячою водою, не ускладнений.

На місце прориву вже прибули комунальники. Вони намагалися зупинити витік води.

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Автор: Катерина Комолова