Комунальники стверджують, що ліквідація наслідків прориву, що стався на Голосіївському проспекті у Києві, тривала всю ніч.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Аварійні бригади воду перекрили одразу ж. А от щоб знайти, де саме рвонуло, їм знадобилося декілька годин. Аварія сталася поблизу станції метро "Деміївська".
Журналісти розповідають, що чергували на місці з сьомої ранку. Якщо раніше люди обходили цю територію, то пізніше йшли вже навпростець. Деякі з них перечіплялися та падали.
Читайте такожУ Києві загорівся ресторан: у мережі показали відео масштабної пожежіЗнімальна група не побачила на місці події жодної аварійної бригади.
У «Київтеплоенерго» розповіли, що остання зміна закінчилася в 07:00, а наступна має стати до роботи приблизно о 9:00.
Зараз там перекрита труба з гарячою водою, її планують відремонтувати вже до вечора.
Власники автомобілів, які пошкодив фонтан води, будуть позиватися до комунальників.
Прорив труби у Києві: деталі
- 20 травня на Голосіївському проспекті у Києві, поряд з Бібліотекою Вернадського, сталася аварія на тепломережі, унаслідок чого утворився потужний фонтан води з-під асфальту.
- Пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року (43 роки).
- Під фонтаном гарячої води опинилися, зокрема, припарковані автівки.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram