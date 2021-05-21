Власники пошкоджених автомобілів будуть позиватися до комунальників.

Комунальники стверджують, що ліквідація наслідків прориву, що стався на Голосіївському проспекті у Києві, тривала всю ніч.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Аварійні бригади воду перекрили одразу ж. А от щоб знайти, де саме рвонуло, їм знадобилося декілька годин. Аварія сталася поблизу станції метро "Деміївська".

Журналісти розповідають, що чергували на місці з сьомої ранку. Якщо раніше люди обходили цю територію, то пізніше йшли вже навпростець. Деякі з них перечіплялися та падали.

Читайте такожУ Києві загорівся ресторан: у мережі показали відео масштабної пожежіЗнімальна група не побачила на місці події жодної аварійної бригади.

У «Київтеплоенерго» розповіли, що остання зміна закінчилася в 07:00, а наступна має стати до роботи приблизно о 9:00.

Зараз там перекрита труба з гарячою водою, її планують відремонтувати вже до вечора.

Власники автомобілів, які пошкодив фонтан води, будуть позиватися до комунальників.

Прорив труби у Києві: деталі

20 травня на Голосіївському проспекті у Києві, поряд з Бібліотекою Вернадського, сталася аварія на тепломережі, унаслідок чого утворився потужний фонтан води з-під асфальту.

Пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року (43 роки).

Під фонтаном гарячої води опинилися, зокрема, припарковані автівки.

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Автор: Людмила Жерновська