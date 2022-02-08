Кур'єр намагався забризкати чоловіка з газового балончика, а замовник у відповідь погрожував предметом, схожим на пістолет.

Під Дніпром почубилися кур'єр та клієнт. Чоловіки почали сперечатися, бо доставник не туди привіз замовлення. Не обійшлося без бійки, а потім клієнт ще й порізав шини на машині кур'єра.

Про це повідомляє ТСН.

Так, у Кривому Розі чоловік привіз замовнику млинці. Проте він припаркувався не біля того під'їзду. Клієнт виявився норовливим, йти зайві 10 метрів він не схотів.

Кур'єр теж виявився впертим. Він не захотів йти до клієнта. Чоловіки почали сваритися, усе переросло у бійку. Проте кулаками вони не обмежилися.

Кур'єр намагався забризкати клієнта з газового балончика, а той у відповідь дістав предмет, схожий на пістолет. А потім чоловік ще й прорізав доставнику шину. На місце інциденту викликали поліцію. На щастя ніхто не постраждав.

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