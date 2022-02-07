Свій вчинок зловмисник пояснив спиртним і думками про нелегке життя.

В Одесі затримано чоловіка за підпал чужого автомобіля.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Відзначається, що інцидент стався вдень на вулиці Маршала Бабаджаняна (Малиновський район Одеси), де знаходилася припаркована іномарка.

Побачивши її, 31-річний житель міста Доброслав (Одеська обл.) розбив каменем скло машини і кинув в салон пляшку з легкозаймистою сумішшю, після чого підпалив.

Зловмисника оперативно затримали. Поліцейським він пояснив, що приїхав до Одеси в гості до родичів.

"Він випив спиртне, задумався про своє нелегке життя і виплеснув обурення на транспортний засіб, що потрапив під руки", - стверджують в поліції.

Йому оголошено підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

До обрання запобіжного заходу фігурант поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі чоловік підпалив автомобіль своєї колишньої співмешканки. Таким способом він вирішив помститися жінці за розрив відносин.

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