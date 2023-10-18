Наразі проводиться демонтаж конструкцій, що загрожують безпеці рятувальників, які розбирають завали.

У Запоріжжі існує загроза обвалу багатоповерхового житлового будинку, в який сьогодні влучила російська ракета.

"Існує загроза обвалу будинку, в який влучила російська ракета. Зараз аби продовжувати розбір завалів, спеціальним краном підтримують навісну конструкцію, тобто частину даху. Це потрібно аби убезпечити рятувальників і продовжити рятувально-пошукові роботи", — заявила речниця ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева, повідомляє Суспільне.

Як уточнили в ГУ ДСНС у Запорізькій області, наразі відбувається демонтаж напівзруйнованих будівельних конструкцій, які нависають і загрожують безпеці рятувальників під час ліквідації наслідків ракетного удару і пошуку трьох безвісти зниклих людей.

Одночасно з цим рятувальники ДСНС проводять пошукові роботи всередині будинку – у тій частині, яка зазнала часткових руйнувань.

Ракетний удар по Запоріжжю 18 жовтня – що відомо

Сьогодні вночі росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий будинок.

За інформацією голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, наразі відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти. Ще двом особам надано медичну допомогу на місці.

Він зазначив, що ворог використав балістичні ракети С-300, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Руйнувань зазнали два під’їзди будинку – це приблизно 8 квартир. Після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом – відновлено.

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