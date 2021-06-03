Нині неповнолітньому зловмиснику загрожує тривале тюремне ув'язнення.

Стали відомі нові подробиці трагедії в Кривому Розі, де днями від опіків померла вагітна мати двох дітей Марія Ангарова, яку до цього підпалив неповнолітній співмешканець.

Про це пише "Обозреватель".

За даними ЗМІ, причиною сварки стали ревнощі з боку жінки - вона взяла телефон співмешканця Шандора Долинського для перевірки його листування в соцмережах. Після цього той облив свою 21-річну цивільну дружину горючою рідиною й підпалив.

У лікарні, куди госпіталізували постраждалу, розповіли, що шансів вижити в неї майже не було. Вона померла 1 червня разом з ненародженою дитиною.

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"Вона прибула в дуже важкому стані. Близько 70% поверхні тіла було обпалено, постраждали дихальні шляхи, обличчя, дуже сильно руки – опіки другого і третього ступеня... Лікарі зробили все, що могли, але ми не боги", – пояснили медики.

Бабуся підозрюваного розповіла журналістам, що до Кривого Рогу вони переїхали з Донецька в 2017 році, коли йому було 12 років. У 15-річному віці він зійшовся з Марією. За словами бабусі, родина хлопця була категорично проти цього.

"Вона - гуляща жінка, мати двох дітей, він – неповнолітній. До цього нікуди не ходив, навіть не курив! Вона ж його "поставила" на наркотики", – стверджує жінка. І додає: нібито раніше родичі просили поліцію припинити ці стосунки й забрати підлітка додому.

Джерела в правоохоронних органах підтвердили виданню цю інформацію. Зазначається, що в жовтні 2020 року в поліцію звертався ром, який назвався дядьком підлітка.

Згодом родина Шандора погодилася з його вибором.

"Вона заманила дитину у свої сіті, але взимку ми прийняли їх у себе, в орендовану нами квартиру. Але жінка не звикла жити в родині, вона хотіла жити за своїми законами. Потім я одного разу побачила, як Шандор вийшов із ванної з білими губами. Це були наркотики. Дитина мінялася на очах. Став зриватися, як собака з ланцюга", – розповіла бабуся Шандора Долинського.

За даними ЗМІ, згодом пара переїхала до квартири матері Марії, яка нині перебуває у Москві. Їх сусіди кажуть, що молоді люди не працювали, постійно скандалили. Тому не дивуються трагедії.

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Після смерті Марії в неї лишилося ще двоє дітей - одного та п'яти років. За словами речниці поліції Кривого Рогу Оксани Лєсонєн, старша дитина живе зі своїм батьком за межами Дніпропетровської області. Однорічну дитину, яка жила з матір'ю, після трагедії співробітники превенції відвезли в дитячу лікарню. "Зараз служба у справах дітей займається поміщенням молодшої дитини в будинок маляти", – повідомила Лєсонєн. Про батька дитини невідомо.

Долю підозрюваного вирішуватиме суд. Йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Юрій Годован