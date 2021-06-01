Врятувати постраждалу не вдалося.

У криворізькій лікарні померла 21-річна місцева жителька, яку раніше облив горючою рідиною та підпалив її 17-річний співмешканець.

Про це пише місцевий сайт "Перший міський". Інформацію підтвердили в районному управлінні поліції.

Вагітна дівчина перебувала в реанімації, там і померла. Без матері залишилися двоє дітей.

Інцидент, під час якого вона отримала травми, стався в Довгинцівському районі міста 26 травня. Тоді зловмисник облив дівчину легкозаймистою рідиною і підніс вогонь. Після він попросив сусідів викликати їй швидку допомогу, стверджуючи, що вона сама обпеклася, і втік. Постраждалу госпіталізували, її кривдника розшукали й затримали.

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Зараз він перебуває під арештом після відповідного рішення суду. У поліції зараз вирішують питання про перекваліфікацію кримінальної справи проти нього. Раніше її було відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).

За життя постраждалої близько тижня боролися медики в реанімації, проте врятувати дівчину не вдалося. У неї раніше діагностували опіки обличчя, тіла, рук, ніг і дихальних шляхів різного ступеня. Всього було уражено близько 70% тіла.

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Автор: Юрій Годован