Вдень 26 травня у Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив свою 21-річну співмешканку.
У поліції розповіли, що підозрюваного затримали.
Підпал стався у квартирі багатоповерхівки на вулиці Соборній. За словами правоохоронців, пара посварилася, і хлопець облив свою співмешканку легкозаймистою речовиною, після чого підпалив та втік.
Дівчину з тілесними ушкодженнями забрали до лікарні.
Читайте такожПідпалювач тролейбуса в Києві зробив страшне зізнання (відео)Щоб розшукати хлопця, поліція залучила додаткові патрулі, перекрила вокзали та автовокзали. У нього вдома правоохоронці знайшли зброю.
Зараз слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 15, ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на вбивство.
За інформацією місцевого видання "Перший міський", у дівчини серйозні опіки.
"Попередній діагноз медиків: термічний опік обличчя, тіла, дихальних шляхів, тулуба і кінцівок 2-3 ступеня, який оцінюється в 70% від площі тіла. Також зазаначається, що постраждала перебувала на 17 тижні вагітності. На даний момент її стан оцінюється як важкий, дівчина в опіковому відділенні другої міської лікарні", - пишуть журналісти.
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