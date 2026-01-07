Вони не подружжя: в ДПСУ розкрили нові подробиці щодо проросійського італійця Рокко

Італійцю заборонили вʼїзд в Україну на тлі виправдання російської агресії, зазначив Андрій Демченко.

Італієць Рокко, якому заборонили вʼїзд в Україну та українка, яка його супроводжує, не є подружжям, заявив речник ДПСУ Демченко в етері "Київ 24".

"Сама жінка, яка їхала з італійцем, вона громадянка України. Я часто бачив у соціальних мережах – чи не заборонили ми українці вʼїзд в Україну. Це абсурдно, бо Конституція забороняє відмовляти за будь-яких обставин українцям повернутися додому. Натомість сама жінка висловила бажання не заїжджати на територію України. А повернутися разом з цим чоловіком у зворотньому напрямку", – сказав Демченко.

Він зазначив, що державна прикордонна служба звернула увагу на ті повідомлення, які ширилися у соціальних мережах стосовно того, що до України їде іноземець з антиукраїнськими поглядами. І пункти пропуску були завчасно попереджені про це.

Відео дня

"По факту маємо те, що людина має проросійські погляди та виправдовує російську агресію. І все це є порушенням законів України, на підставі чого інспектори ДПСУ винесли рішення спочатку відмовити у перетині кордону, а далі заборонити вʼїзд на три роки", – додав Демченко.

Італієць Рокко: що відомо

Раніше у мережі виник скандал через італійця, який дорогою до України вихваляв російського диктатора Путіна. Як повідомила у соціальній мережі Тhreads користувачка з ніком Дар’я, чоловік в автобусі розповідав їй "яка погана в нас країна, який у нас поганий президент, і що він поважає Путіна, і який він молодець".

На зауваження Дарʼї, за її словами, італієць заявив, що їде зі своєю дружиною, яка є українкою і поділяє його погляди. На тлі публікацій Дарʼї, ДПСУ повідомила, що відмовила італійцю в перетині кордону. Також там зазначили, що іноземцю заборонили вʼїзд до України терміном на три роки.

Вас також можуть зацікавити новини: