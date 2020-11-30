У Маріуполі (Донецька обл.) до 5 років позбавлення волі засуджено пенсіонера за розбещення 6-річної дівчинки.
Читайте такожУ Росії спіймали на гарячому 69-річного депутата-педофілаПро це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
За відомостями прокуратури, 20 липня 61-річний чоловік вживав спиртні напої вдома у своїх друзів в Приморському районі Маріуполя, а потім вирішив вийти за водою до найближчого магазину, взявши разом із собою 6-річну доньку друзів.
«Перебуваючи біля колодязя, чоловік вчинив розбещення дівчинки та інші дії сексуального характеру у її присутності. Повернувшись додому, перелякана дитина одразу розповіла про це батькам, які звернулись із заявою до правоохоронців», - йдеться у повідомленні.
Рішенням Жовтневого райсуду Маріуполя пенсіонера, обвинуваченого у розбещенні малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України), засуджено до 5 років позбавлення волі.
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