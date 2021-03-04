У Дніпропетровській області 36-річний житель міста Підгороднє покінчив життя самогубством, перерізавши собі вени в паху канцелярським ножем.
Читайте такожУ Дніпрі хворий на коронавірус у важкому стані намагався перерізати собі горлоПро це пише місцеве видання «Дніпро Час» з посиланням на джерела.
Зазначається, що трагедія трапилася 3 березня.
Відомо, що чоловік страждав онкологічним захворюванням. Він написав передсмертну записку, в якій пояснив, що зважився на суїцид саме через хворобу.
За словами чоловіка, останнім часом він був змушений терпіти нестерпний біль. За свій вчинок він вибачився перед близькими та попросив нікого не звинувачувати в тому, що трапилося.
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