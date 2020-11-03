За неофіційними даними, студент одного з вишів наклав на себе руки нібито «мало не на очах своїх рідних».

У місті Ізмаїл Одеської області 18-річний юнак загинув, стрибнувши з 9-го поверху занедбаного заводу.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні на околиці Ізмаїла загиблого виявили родичі.

«За словами батьків, раніше хлопець говорив про намір покінчити життя самогубством. Тому, не дочекавшись сина вчасно з навчання, вони пішли йому назустріч, запідозривши погане...», - йдеться в повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Поліція встановлює причини й обставини трагедії. Вирішується питання про відкриття провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «самогубство»).

Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

За неофіційними даними, вказаний юнак - житель Ізмаїльського району, студент одного з вишів - наклав на себе руки нібито «мало не на очах своїх рідних».

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Автор: Лариса Козова