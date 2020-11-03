У місті Ізмаїл Одеської області 18-річний юнак загинув, стрибнувши з 9-го поверху занедбаного заводу.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні на околиці Ізмаїла загиблого виявили родичі.
«За словами батьків, раніше хлопець говорив про намір покінчити життя самогубством. Тому, не дочекавшись сина вчасно з навчання, вони пішли йому назустріч, запідозривши погане...», - йдеться в повідомленні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Поліція встановлює причини й обставини трагедії. Вирішується питання про відкриття провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «самогубство»).
Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.
За неофіційними даними, вказаний юнак - житель Ізмаїльського району, студент одного з вишів - наклав на себе руки нібито «мало не на очах своїх рідних».
Вас також можуть зацікавити новини
- Впав з електроопори: в Одесі чоловіка вдарило струмом при спробі самогубства
- У Харкові хворий на COVID-19 вистрибнув з вікна лікарні – ЗМІ
- "У мене син у пеклі, мені потрібно в пекло": у Києві жінка намагалася стрибнути з 12-го поверху (відео)
- У Бердянську дівчина повісилася на дитячому майданчику
- У Києві викладач вишу залишив записку і вистрибнув з вікна 9 поверху - соцмережі (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram