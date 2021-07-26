Раніше поліція кваліфікувала загибель патрульного як самогубство.

В Одеській області розпочато службове розслідування у зв'язку з нібито великим боргом та вчиненням крадіжки патрульним поліцейським міста Ізмаїл Іваном Митькіним, якого сьогодні виявили повішеним.

Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, розслідування розпочато у зв'язку появою відповідної інформації в соціальних мережах та ЗМІ.

"З'явилася інформація про можливі неправомірні дії т.в. о. заступника начальника відділу організації несення служби в місті Ізмаїл Управління патрульної поліції в Одеській області. Щодо цих подій розпочато службове розслідування", - повідомили в прес-службі.

Також у відомстві підтвердили факт проведення розшукових заходів для встановлення місцезнаходження поліцейського, і виявлення його мертвим.

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В Одеській області з кінця минулого тижня розшукували заступника начальника патрульної поліції міста Ізмаїл Івана Митькіна.

Повідомлялося, що протягом останніх декількох місяців він позичив у знайомих городян різні суми, в цілому – близько 300 тис. дол. Правоохоронець стверджував, що фінанси йому необхідні для купівлі (з метою перепродажу) врожаю зернових. Згодом стало відомо, що врожаю не існує.

Крім того, минулого тижня офіцер нібито обікрав в Ізмаїлі квартиру, яку орендував разом з кількома колегами: виніс велику суму грошей і травматичний пістолет.

Наприкінці минулого тижня чоловік перестав виходити на зв'язок, а сьогодні його виявили повішеним у дендропарку Перемоги (Одеса). У поліції стверджують, що видимих слідів насильства на тілі не виявлено. Попередня кваліфікація події – самогубство.

Автор: Лариса Козова