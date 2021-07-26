Офіцер нібито позичив у людей майже 300 тис. дол. і не повернув.

Сьогодні в Одесі в одному з парків виявили повішеним зниклого заступника начальника патрульної поліції міста Ізмаїл.

Як підтвердили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, в правоохоронні органи надійшло повідомлення про виявлення мертвого чоловіка в дендропарку Перемоги.

"Чоловіка знайшли повішеним на дереві. На даний час на місці події працюють слідчі", - заявили в управлінні.

Зазначається, що, за попередніми даними, скоєно самогубство.

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Водночас, як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, виявлений чоловік – заступник начальника патрульної поліції Ізмаїла Іван Митькін, який розшукується, зокрема, у зв'язку з крадіжкою майна колег з орендованої квартири. Також офіцер нібито позичив у місцевих жителів майже 300 тис. дол. і не повернув.

У загиблого залишилися двоє дітей.

За деякими даними, у виявленого в парку чоловіка були зв'язані руки.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області розшукують заступника начальника патрульної поліції міста Ізмаїл, який протягом останніх декількох місяців позичав у знайомих городян різні суми – від 2 тис. до 60 тис. дол., в цілому – близько 300 тис. дол.

Правоохоронець стверджував, що фінанси йому необхідні для купівлі (з метою перепродажу) врожаю зернових. Згодом стало відомо, що врожаю не існує.

Крім того, минулого тижня офіцер нібито обікрав в Ізмаїлі квартиру, яку орендував разом з кількома колегами: виніс велику суму грошей і чужий травматичний пістолет.

Наприкінці минулого тижня чоловік перестав виходити на зв'язок.

Автор: Лариса Козова