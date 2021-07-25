Правоохоронець стверджував, що фінанси йому необхідні для закупівлі зернових.

В Одеській області розшукують поліцейського, який заборгував людям майже 300 тисяч доларів та зник.

Про це сьогодні повідомили деякі Telegram-канали.

Відзначається, що розшукується заступник начальника патрульної поліції міста Ізмаїл, який протягом останніх декількох місяців позичав у знайомих городян різні суми - від 2 тисяч до 60 тисяч доларів, в цілому - близько 300 тисяч доларів.

При цьому правоохоронець нібито стверджував, що фінанси йому необхідні для покупки (з метою перепродажу) врожаю зернових. Згодом стало відомо, як стверджують у ЗМІ, що врожаю не існує.

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Крім того, на цьому тижні офіцер нібито обікрав в Ізмаїлі квартиру, яку орендував разом з кількома колегами: виніс велику суму грошей і чужий травматичний пістолет.

Зараз чоловік перестав виходити на зв'язок.

Його розшукують колеги.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 червня стало відомо, що в Одесі зник начальник штабу прикордонної служби Одеського загону Морської охорони Олексій Чертков. Рано вранці він нібито пішов на роботу та перестав виходити на зв'язок.

Наступного дня в регіональному управлінні Морської охорони повідомили, що Черткова оголосили в розшук, відкрито кримінальне провадження.

Олексій Чертков мав чималі борги, сварився із дружиною, а напередодні зникнення програв у казино.

Автор: Лариса Козова