Священнослужитель має намір подати зустрічну заяву.

Священник Української Православної церкви прокоментував звинувачення у зґвалтуванні французького аспіранта Ніколя Імбера. Чоловік все заперечує і має намір подати зустрічну заяву

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Ми пробували три настоянки - калину, малину. Застілля у нас не було. Був борщ, пельмені рибні", - розповів архімадрит Ахілла.

Читайте такожМішканця Ужгорода засудили за повалення Ханукії в містіПри цьому він зазначив, що француз напросився переночувати, тому йому дали піжаму і поклали спати. Він вказав, що поведінка хлопця змінилася. Крім того, він став дуже агресивним, коли його стали випроваджувати.

У поліції Київської області повідомили, що француз подав заяву про злочин. За даним фактом вже допитали священника й очікують результати експертиз.

Як раніше повідомляв УНІАН, аспірант з Франції Ніколя Імбер заявив, що священик УПЦ Московського патріархату зґвалтував воно.

Француз приїхав до Києва досліджувати відносини в православній церкві. Спілкувався зі священниками і паралельно читав лекції в Київському Політехнічному. Напередодні подій чоловік інфікувався коронавірусом.

Хвороба значно підкосила Ніколя, тому він звернувся до знайомого священника Московського патріархату. Той запросив його до себе, нагодував, напоїв горілкою і уклав спати. Згодом, коли алкоголь подіяв, священник прийшов в кімнату до хлопця і ліг поруч.

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