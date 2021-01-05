Чоловіку повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили жителя міста Берегово, який закликав у соцмережах підтримати відокремлення Закарпатської області від України.

Про це повідомляється на сторінці Управління СБУ в Закарпатській області у Facebook.

За попередніми даними слідства СБУ, житель міста Берегово створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які поширював агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України.

"Зокрема, він закликав громадян підтримати відокремлення Закарпатської області від нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ініційована Службою безпеки України лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України.

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Наразі фігуранту провадження слідчими органів безпеки повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

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Автор: Світлана Макринська