За даними журналістів, операція по затриманню готувалася вже давно, а в автомобілі колишнього першого заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного було встановлено прослуховування.

З'явилися подробиці історії зі спробою затримання колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного за підозрою в підготовці замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Джерело в СБУ розповіло "Стране", що операція із затримання готувалася вже давно, а в автомобілі Нескоромного була встановлено прослуховування. Однак днями в СБУ дізналися, що один із співробітників Служби попередив Нескоромного про підготовку проти нього операції. Тому у відомстві вирішили брати його відразу, поки він не виявив і не знищив прослуховування.

Також був затриманий і співробітник СБУ Андрій Расюк, який нібито також брав участь у підготовці замовного вбивства. У нього вдома пройшов обшук. При цьому обшук у Расюка і спроба вилучити автомобіль у Нескоромного здійснювалися без рішення суду.

За даними журналістів, зараз затриманий Расюк. А сам Нескоромний, за їхніми даними, нікуди не збігав і знаходиться на волі на контакті зі своїми адвокатами, які намагаються "відбити" машину у СБУ.

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"Хоча маячки по ньому дійсно скрізь стоять, щоб він не поїхав за кордон", - повідомляють журналісти.

Джерела в СБУ не можуть сказати, наскільки інформація про підготовку Нескоромним замаху на Наумова відповідає дійсності, або мова йде про "підставу".

"Нескоромний був призначений свого часу першим заступником по протекції Богдана. Так як Баканов не є професійним СБУ-шником, то передбачалося, що управляти службою реально буде Нескоромний. Але Богдан увійшов в клінч з Бакановим і, відповідно, відносини Нескоромного з главою СБУ теж сильно погіршилися. І після відставки Богдана незабаром "посунули" і Нескоромного. При цьому чималу роль в його "мінусуванні" грав Наумов, який після відходу Нескоромного фактично і є реальним керівником СБУ. Вся Кадрова політика знаходиться в його руках. Природно, що відносини у нього з Нескоромним дуже погані. І постійно йшли між ними якісь "терки", бо Нескоромний намагався зберегти вплив на певні процеси. У той же час, з самим Бакановим Нескоромний нібито помирився і не так давно у них була зустріч", - говорить джерело.

За його даними, найближчим часом один із співробітників СБУ може виступити із заявою про те, що звинувачення проти Нескоромного сфальсифіковані Наумовим.

"І якщо це дійсно відбудеться, то всю систему СБУ очікує дуже великий скандал і внутрішня війна. Тому що Наумов - ключова людина зараз з управління службою", - повідомило "Стране" джерело.

Нагадаємо, у Києві 22 січня відбулося затримання колишнього першого заступника Голови СБУ Дмитра Нескоромного, але відразу після цього йому вдалося сховатися від правоохоронців у наручниках.

У Службі безпеки України підтвердили інформацію про затримання одного зі співробітників відомства, який планував вбивство свого колеги.

Хто такий Дмитро Нескоромний

Дмитро Нескоромний з 1 липня по 8 листопада 2019-го був призначений заступником голови СБУ. З 8 листопада по 13 березня 2020 року був першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.

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Автор: УНІАН