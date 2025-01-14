Поліцейські Києва встановили ще чотирьох учасників скандального інциденту в Києві за участю неповнолітніх. Згідно з повідомленням столичних правоохоронців, слідчі також розпочали кримінальне провадження за статтею 338 Кримінального кодексу України - наруга над державними символами.
"Йдеться про фото, використане у відео, де ймовірно один із учасників компанії неповнолітніх, став ногами на державний прапор України", - зазначає поліція.
Крім того, відносно усіх неповнолітніх поліцейські скерували до органів опіки та піклування, навчальних закладів, служби у справах дітей звернення щодо перевірки умов виховання підлітків. На батьків чотирьох із них поліцейські склали адмінпротоколи за 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).
У поліції нагадали, що також триває досудове розслідування за ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї).
Скандал з мажорами у Києві - що відомо
Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня у Києві "мажори" блокували рух та слухали пісню "Я русский". Зокрема у соцмережах було поширено ряд публікацій щодо зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб у центрі столиці. Останні слухали російську музику, демонстрували зброю та вчиняли ряд інших провокативних дій. Реагуючи на резонанс у мережах поліція повідомила, що встановлює осіб, які фігурують на відео.
Пізніше у поліції заявили, що знайшли київських "мажорів" зі скандального відео. "Блогерами" виявились шестеро мешканців столиці, віком від 14 до 17 років. У ході обшуків вдома у двох неповнолітніх з компанії було вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.
У поліції запевняють, що учасники відео не є діти-"мажори", а їхні батьки не впливові. За словами заступниці начальника департаменту комунікації Національної поліції Юлії Гірдвіліс, інформація, що батьки підлітків є впливовими особами, не відповідає дійсності.