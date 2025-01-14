Наразі слідчі розпочали провадження за наругу над державними символами.

Поліцейські Києва встановили ще чотирьох учасників скандального інциденту в Києві за участю неповнолітніх. Згідно з повідомленням столичних правоохоронців, слідчі також розпочали кримінальне провадження за статтею 338 Кримінального кодексу України - наруга над державними символами.

"Йдеться про фото, використане у відео, де ймовірно один із учасників компанії неповнолітніх, став ногами на державний прапор України", - зазначає поліція.

Крім того, відносно усіх неповнолітніх поліцейські скерували до органів опіки та піклування, навчальних закладів, служби у справах дітей звернення щодо перевірки умов виховання підлітків. На батьків чотирьох із них поліцейські склали адмінпротоколи за 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Відео дня

У поліції нагадали, що також триває досудове розслідування за ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї).

Скандал з мажорами у Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня у Києві "мажори" блокували рух та слухали пісню "Я русский". Зокрема у соцмережах було поширено ряд публікацій щодо зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб у центрі столиці. Останні слухали російську музику, демонстрували зброю та вчиняли ряд інших провокативних дій. Реагуючи на резонанс у мережах поліція повідомила, що встановлює осіб, які фігурують на відео.

Пізніше у поліції заявили, що знайшли київських "мажорів" зі скандального відео. "Блогерами" виявились шестеро мешканців столиці, віком від 14 до 17 років. У ході обшуків вдома у двох неповнолітніх з компанії було вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

У поліції запевняють, що учасники відео не є діти-"мажори", а їхні батьки не впливові. За словами заступниці начальника департаменту комунікації Національної поліції Юлії Гірдвіліс, інформація, що батьки підлітків є впливовими особами, не відповідає дійсності.

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