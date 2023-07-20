Йдеться про "пригоду" керівника компанії Ігоря Кушніра, який виїхав з України та зайнявся гірським туризмом, отримавши довідку про інвалідність.

Санкціоновані обшуки проводяться в офісних приміщеннях кількох підприємств, у тому числі в Київміськбуді. Раніше керівник Київміськбуду Ігор Кушнір засвітився в скандалі, бо з довідкою про інвалідність виїхав з України, щоб підкорювати Еверест.

Також обшуки тривають за місцями мешкання осіб, які можуть бути причетні до злочину щодо розтрати бюджетних коштів. Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що відбуваються слідчі дії у справі щодо розтрати бюджетних коштів, виділених для фінансування програми "Економічного та соціального розвитку міста Києва 2021-2023", під час закупівлі квартир у Києві.

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В поліції повідомляють, що нібито в документи щодо закупівлі квартир за бюджетні кошти вносилися недостовірні відомості щодо їх вартості.

"Надалі продавали нерухомість через підконтрольні інвестиційні фонди, які мають податкові пільги, для розкрадання бюджетних коштів, коштів громадян-вкладників у будівництво (псевдоінвесторів за попередніми договорами) та подальшим виведенням їх закордон на рахунки підконтрольних офшорних компаній", - сказано в повідомленні.

Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями: 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 366 (Службове підроблення), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Керівник Київміськбуду піднявся під час війни на Еверест - деталі

Як відомо, нещодавно розгорівся скандал навколо керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра, який у травні 2023 року підкоряв Еверест. За інформацією ЗМІ він під час війни виїхав з України з довідкою про інвалідність.

На початку липня наглядова рада і правління ПрАТ "Київміськбуд" вирішили провести аудит компанії із залученням міжнародної аудиторської компанії. При цьому керівника холдингу Ігоря Кушніра відсторонено від виконання обов'язків.

Кушнір у Facebook сьогодні написав, що окрім перевірок, аудитів та комісій, правоохоронні органи проводять слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбуд". Він зазначає, що менеджмент компанії в усьому сприяє правоохоронцям, надаються усі необхідні документи. Переконує, що компанія працювала в правовому полі.

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