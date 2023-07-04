З початку повномасштабного вторгнення Ігор Кушнір перебував поза межами України вісім місяців

Сім'я голови правління "Київміськбуду" Ігоря Кушніра має люксову віллу, яка розташована на закритій території біля Ніцци, а сам він щомісяця їздить за кордон та вимагає виділити з бюджету столиці мільярд гривень на відновлення проектів своєї компанії.

Майно оформлене на кіпрську компанію дружини, яка дивним чином почала розвиватися після призначення Кушніра керівником столичного холдингу. Про це йдеться у розслідуванні "BIHUS Info".

Маєток площею у 850 квадратних метрів має назву Cayo і розташований у містечку Вільфранш-сюр-Мер, за 15 хвилин від Ніцци. Вілла має панорамний вид на море та знаходиться на закритій території площею у понад 5 тисяч квадратних метрів.

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Нерухомість є власністю однойменної фірми, яка належить кіпрській компанії дружини Кушніра Оксани Koksi Holding. Koksi активно вкладає гроші в об’єкти нерухомості у Литві, Будапешті, Кіпрі, житлові комплекси в Україні та об’єкти зеленої енергетики. Вся ця діяльність розпочалася з призначенням чоловіка на посаду голови "Київміськбуду", зазначають журналісти.

Французькі агенти з нерухомості на прохання журналістів оцінили віллу у більш ніж 20 мільйонів євро. До речі, у документах Koksi вказано, що операція з купівлі цієї нерухомості відбувалася у 2019-2020 роках, а остаточна ціна склала 19 мільйонів євро. За нинішнім курсом це приблизно 1 мільярд гривень, саме таку суму Кушнір просив виділити з міського бюджету Києва на початку цього року, щоб розморозити будівельні майданчики "Київміськбуду".

Журналісти вказали й на той збіг, що угоду про купівлю компанії, яка володіє віллою, підписали у той самий період, коли в орбіти Кушніра та його партнера нардепа Вадима Столара з ОПЗЖ зав'язалися стосунки з оточенням Віктора Медведчука. Останньому чомусь потрібно було зайти на будівельний ринок, і його люди почали скупати частки профільних компаній.

Також "BIHUS Info" з’ясували, що найближчими сусідами родини Кушнірів у Франції є родина екс-очільника Державного управління справами Андрія Кравця, якого називали "завгоспом Януковича".

Крім цього, у розслідуванні журналісти вказали на те, що вже 27 лютого 2022 року Кушнір виїхав на авто з України до Угорщини через пропускний пункт Вилок, через який тоді виїжджали найвідоміші українські посадовці. За кордоном він пробував до середини квітня, але згодом знов поїхав. Надалі він виїжджав з України майже щомісяця. Загалом з початку повномасштабного російського Ігор Кушнір провів поза межами України 240 днів або 8 місяців.

Під час однієї з цих поїздок він з дружиною підкорив Еверест, причому у примітках до виїзду містилася інформація про довідку про інвалідність очільника "Київміськбуду". Саме сходження коштувало подружжю 150 тисяч доларів.

Журналісти звернулися до Кушніра за коментарем, але він відмовився від бесіди та надіслав листа, у якому заявив, що не володіє рухомим чи нерухомим майном поза межами України.

Докладніше про "Київміськбуд"

"Київміськбуд" є чи найбільшою будівельною компанією України, до холдингу входить 38 організацій, а 80% акцій належать місту Києву. Кушнір став голова правління "Київміськбуду" наприкінці квітня 2012 року.

В Україні у скандал втрапив нардеп від "Євросолідарності"

Нагадаємо, що минулого тижня у скандал через шахрайство "в особливо великих розмірах" втрапив нардеп від фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв.

За даними слідства, яке веде ДБР разом с СБУ, чиновник незаконно заволодів 50 тисячами євро громадянина Німеччини. За гроші політик обіцяв "відмазати" його від екстрадиції через знайомих у суді.

Вчора у Львові суд обрав Алєксєєву запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою та можливістю внести заставу у розмірі понад 2 млн грн.

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