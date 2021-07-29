У скоєнні злочину підозрюють 13-річного підлітка-шкуродера.

Напередодні в Харківській області після виходу на прогулянку зникла шестирічна Мирослава Третяк. У ході посилених пошуків її тіло виявили без ознак життя і зі слідами насильства. Згодом за підозрою у скоєнні моторошного злочину було затримано неповнолітнього.

Розповідаємо, що відомо про вбивство дитини на цей час.

З чого все почалося

У середу, 28 липня, поліція Харківської області розповсюдила повідомлення про розшук дитини. Про зникнення дівчинки о19: 10 повідомила її мати, розповівши, що дитина пішла гуляти з 13-річним знайомим, який живе неподалік в селищі Старий Салтів.

Шукати Мирославу, крім правоохоронців, почали також місцеві волонтери. Ближче до півночі на сторінці пошуково-рятувального загону "Мілена" з'явилося повідомлення про те, що дівчинку знайшли мертвою. Пізніше цю інформацію підтвердили в обласній поліції. Тіло дитини виявили в покинутому будинку з ознаками насильницької смерті - були забої голови та обличчя.

"Харківські поліцейські працюють на місці події, встановлюють всі обставини. Детальну інформацію оприлюднимо вранці після роботи слідчо-оперативної групи. Співчуваємо рідним Мирослави", - повідомили в поліції.

Що відомо про вбивцю

У скоєнні злочину підозрюють неповнолітнього, з яким пішла гуляти жертва. Йдеться про підлітка, який живе з мамою по сусідству. За інформацією ЗМІ, 13-річний Богдан Ф. раніше вже перебував у полі зору поліції через жорстоке поводження з тваринами. Будучи в четвертому класі, хлопчик жорстоко вбив трьох цуценят. Він бив їх головою об землю і вішав. Також за хлопчиком помічали неадекватні вчинки, але не уточнюється які саме.

Яке покарання загрожує зловмиснику

Наразі в рамках розслідування справи проводяться слідчі дії. У поліції вже заявили, що вбивці загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Через вік зловмисника поліція готує клопотання до суду про дозвіл на його допит. Також його мають намір помістити в приймач-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області.

Нові подробиці пошукової операції

Як розповіли "Обозревателю" місцеві жителі, зловмисник, намагаючись всіх заплутати, брав участь у пошуках дитини. Спочатку його опитала поліція, але затримувати не стала.

"Він в основному відмовчувався. Коли хтось попросив у нього телефон, то відмовився його дати і навіть не розблокував. Але тоді це ні в кого не викликало підозр. А він весь час намагався відвести пошук в іншу сторону, говорив, що потрібно йти в іншому напрямку ", - розповів один з очевидців.

З убивцею знайомі давно

Мати загиблої дівчинки Тетяна Третяк каже, що дочка з імовірним убивцею знайома з дитинства. Богдан водився з малюками постійно, попри різницю у віці.

У той фатальний день Мирослава грала з подружкою, в якийсь момент Богдан приєднався до них.

"Вчора вона прибігла і каже: "Мамо, мене сусід Богдан ображає". Мирослава сказала, що він штовхав її і викинув обруч у вигляді ріжок. Я сказала, не чіпати його і просто піти і обіцяла поговорити з його мамою, коли та прийде" , - розповідає мама в коментарі харківському сайту Newsroom.

Близько 15-ї години дівчинка вирішила відпочити після походу в магазин, проте ввечері пішла знову грати з подружкою і взяла велосипед. Але в підсумку виявилася з Богданом - вони пішли в сторону колишньої пекарні. Більше її не бачили - після мати зустріла підлітка одного. Спочатку він говорив, що не бачив Мирославу. Пізніше повідомив, що вони розпрощалися в певному місці і більше він її не бачив.

"Під час пошуку, люди знайшли трусики і взуття, ми зрозуміли, що сталося найгірше. Я до 5:00 ранку був біля того будинку, але всередину нас не пустили", - розповідає дідусь загиблої Віктор Олексійович.

Автор: Юрій Годован