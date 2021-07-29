Хлопчиком раніше цікавилася поліція через жорстоке поводження з тваринами.

Підозрюваний у вбивстві шестирічної Мирослави Третяк з Харківської області вже цікавилася поліція. Хлопчика три роки тому спіймали на знущанні з тварин.

Про це повідомляє Обозреватель.

Моторошна новина схвилювала всю Україну. У селищі Старий Салтів знайшли мертвою шестирічну дівчинку. Під підозру потрапив 13-річний сусід, ймовірно, Богдан Ф.

Як потім з'ясувалося, підліток вже потрапляв у поле зору поліції. Бувши в четвертому класі, хлопчик жорстоко вбив трьох цуценят. Він бив їх головою об землю та вішав. Також за хлопчиком помічали неадекватні вчинки, але не уточнюється які саме.

Вбивство 6-річної Мирослави Третяк

Трагедія сталася в смт Старий Салтів на Харківщині. Увечері 28 липня Мирослава Третяк пішла на прогулянку, але додому так і не повернулася. Рідні кинулися шукати дитину, звернулися в поліцію, до пошуків приєдналися і волонтери.

В результаті тіло дитини виявили о 23:50 в покинутій будівлі. За даними поліції, у дівчинки було розбите обличчя і голова.

Правоохоронці затримали підозрюваного-13-річного сусіда, з яким дівчинку і бачили того вечора. За неофіційними даними, підозрюваний нібито вже у всьому зізнався.

Автор: Анастасія Горбачова