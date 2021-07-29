Тіло дитини виявили з ознаками насильницької смерті - були забої голови та обличчя.

У Харківській області знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк, яка пішла гуляти й не повернулася. 29 липня вранці поліція повідомила про затримання вбивці дитини.

Ним виявився 13-річний місцевий мешканець. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті знайшли близько 23:50 у покинутому будинку в смт Старий Салтів. Для встановлення усіх обставин події поліцейські запросили матір неповнолітнього. Читайте такожУ Затоці знайшли мертвим зниклого 13-річного хлопчика

Мирослава Третяк зникла: що відомо про зникнення 6-річної дівчинки

Дитина зникла 28 липня, про це до поліції того ж дня о 19:10 повідомила матір дівчинки. За словами жінки, донька близько 18:00 пішла гуляти з 13-річним сусідським хлопчиком.

Розпочалися пошуки Мирослави. У той же день, 28 липня, о 23:50 в занедбаному будинку було виявлено її тіло з ознаками насильницької смерті - були забої голови та обличчя.

Що відомо про вбивцю 6-річної дівчинки під Харковом?

Поліція встановила особу зловмисника. Це 13-річний хлопець, який мешкає з мамою по сусідству. Йому "світить" позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Тривають слідчі дії. У зв’язку з неповнолітнім віком зловмисника поліція готує клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області.

Автор: Ольга Робейко