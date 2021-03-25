У Луцьку вранці в п'ятницю, 25 березня, з вікна лікарні для пацієнтів з коронавірусом випала пенсіонерка. Від отриманих травм жінка померла.
Про це повідомляють "Волинські Новини".
81-річна жінка випала з вікна четвертого поверху коронавірусного госпіталю, який обладнаний в міському пологовому будинку.
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За словами директора міської лікарні Андрія Смольянінова, поки невідомо, був це нещасний випадок чи самогубство. При цьому він зазначив, що хворі на COVID-19 часто відчувають емоційну нестабільність.
У поліції Волинської області заявили, що тіло жінки направили на судово-медичну експертизу.
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