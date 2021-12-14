Чоловік звинувачує лікарів у смерті дружини. Чиновники ж стверджують, що вагітні не хочуть вакцинуватися.

В Одесі остаточні висновки про причини смерті вагітної ковід-хворої Ганни Седунової з міста Южне зроблять після експертизи.

Про це сьогодні на брифінгу заявив завідувач Одеським обласним перинатальним центром, експерт профільного департаменту Одеської ОДА з питань акушерства та гінекології Ігор Рязанцев.

За його словами, молода жінка була переведена з м. Южне до Одеської обласної лікарні 25 листопада після лікування в Южненській МКЛ.

Як зазначив Рязанцев, 28 листопада її перевели на штучну вентиляцію легень, а в ніч на 30 листопада вона народила мертву дівчинку вагою 850 грамів. Через 6 годин, незважаючи на реанімаційні заходи, Седунова померла.

Читайте такожВибух у житловому будинку Львова: лікарі розповіли про стан постраждалих (відео)Він стверджує, що жителька Южного померла від прогресуючої поліорганної недостатності (тяжкої стрес-реакції організму на більшість гострих захворювань і травм), яка сталася на тлі COVID-19.

"Остаточні висновки будуть зроблені після заключень патологоанатомів та вивчення всієї медичної документації", - сказав Рязанцев.

Завідувач також зазначив, що заяви чоловіка померлої про суми, які лікарні отримують від держави на лікування інфікованих коронавірусом, не відповідають дійсності. Зокрема, на думку чоловіка, його дружину три доби тримали в місцевій лікарні, щоб на ній "заробити". Він стверджує, що держава виділяє на кожного хворого COVID-19 27 тис. грн на добу, а на вагітних – 54 тис. грн.

У той же час, за словами Рязанцева, ковідний пакет надається в розмірі 28 тис. грн за один конкретний випадок, а не за кожен день лікування.

Директор департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва заявила, що у 2021 році в Одеському регіоні померли 8 вагітних жінок, які були інфіковані COVID-19. При цьому чиновниця стверджує, що першопричина цього – небажання вакцинуватися.

"Якщо невакциновані, то хоча б бережіть своє здоров'я", - заявила Одарій-Захар'єва, зазначивши про необхідність дотримання певної дистанції і відмови від відвідування місць масового скупчення людей.

Що передувало

Житель міста Южне (Одеська обл.) Олександр Седунов заявив, що від COVID-19 померла його 29-річна дружина Ганна, яка була на 7-му місяці вагітності.

Чоловік упевнений, що його дружина померла через недбалість медиків, які не призначили адекватного лікування, відмовляли в госпіталізації, а потім не одразу відправили до Одеського обласного перинатального центру.

Без матері залишився 5-річний хлопчик.

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Автор: Лариса Козова