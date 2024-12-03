Він перебуватиме під вартою до 30 січня 2025 року.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави 19-річному водію BMW, який підозрюється у скоєнні смертельної ДТП у Дніпрі 1 грудня. Про це інформує поліція Дніпропетровщини.

"Підозрюваного у смертельній ДТП на вулиці Набережна Заводська у м. Дніпро арештовано. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав водію BMW запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Суспільного, підозрюваний перебуватиме під вартою до 30 січня 2025 року. Свою провину він не визнає та відмовляється коментувати, чи був за кермом у момент аварії. Також стало відомо, що юнак вже був раніше судимий.

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Окрім того, правозахисник зі сторони потерпілих Василь Серьогін зазначив, що у сторони захисту є побоювання, що неповнолітній пасажир BMW, якому також повідомили про підозру, може покинути територію України.

Смертельна ДТП у Дніпрі – деталі

1 грудня у Дніпрі BMW допустив зіткнення з автомобілем Ford, внаслідок чого загинула 10-річна дівчинка. Ще четверо людей, які разом із загиблою перебували в авто Ford, отримали тілесні ушкодження. Це водій та троє пасажирів, серед яких були малолітні діти. Їх госпіталізовано.

Слідчі вручили 19-річному водію BMW повідомлення про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Також підозру у ненаданні допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, отримав пасажир BMW.

За даними ЗМІ, за кермом BMW у момент аварії міг перебувати 17-річний хлопець, який раніше фігурував в іншій ДТП. Зокрема, влітку він збив двох дівчат на пішохідному переході. Тоді справа була кваліфікована лише як адміністративне порушення.

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