Поліція повідомила про підозру пасажиру автівки BMW, яка 1 грудня втрапила у смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Дніпрі.
В поліції Дніпропетровської області повідомили, що дії неповнолітнього пасажира автомобіля кваліфікували за частиною 3 статті 136 Кримінального кодексу України - ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.
Водієм автівки виявився місцевий мешканець 2005 року народження, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).
Правоохоронці встановили маршрут руху BMW до вчинення смертельної аварії та долучили до справи відезаписи з камер спостереження. Також призначено низку експертиз, серед яких - молекулярно-генетична.
Слідчі скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Смертельна аварія у Дніпрі
Як повідомляв УНІАН, ввечері 1 грудня в Дніпрі автомобіль BMW врізався у Ford. У поліції зазначали, що в момент зіткнення водій другої автівки здійснював маневр розвороту.
У мережі поширили моторошні відео та фото з місця аварії. Згодом правоохоронці повідомили про загибель дитини 10 років, яка перебувала в автівці Ford. Ще двоє дорослих та двоє дітей потрапили до лікарні.