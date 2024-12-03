Його звинувачують у ненаданні допомоги.

Поліція повідомила про підозру пасажиру автівки BMW, яка 1 грудня втрапила у смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Дніпрі.

В поліції Дніпропетровської області повідомили, що дії неповнолітнього пасажира автомобіля кваліфікували за частиною 3 статті 136 Кримінального кодексу України - ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Водієм автівки виявився місцевий мешканець 2005 року народження, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

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Правоохоронці встановили маршрут руху BMW до вчинення смертельної аварії та долучили до справи відезаписи з камер спостереження. Також призначено низку експертиз, серед яких - молекулярно-генетична.

Слідчі скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Смертельна аварія у Дніпрі

Як повідомляв УНІАН, ввечері 1 грудня в Дніпрі автомобіль BMW врізався у Ford. У поліції зазначали, що в момент зіткнення водій другої автівки здійснював маневр розвороту.

У мережі поширили моторошні відео та фото з місця аварії. Згодом правоохоронці повідомили про загибель дитини 10 років, яка перебувала в автівці Ford. Ще двоє дорослих та двоє дітей потрапили до лікарні.

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