В аварії загинув водій.

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровської області сталася масштабна ДТП за участі чотирьох вантажних автомобілів. У результаті аварії одна людина загинула, ще четверо – в лікарні.

Про це повідомляє ДСНС України.

Зазначається, що зіткнулися вантажівка Scania, яка перевозила нафтопродукти, вантажний автомобіль DAF, призначений для перевезення сипучих зернових культур, малотонажний вантажний автомобіль Mercedes та вантажний автомобіль DAF.

"На момент прибуття рятувальників кабіна вантажного автомобіля DAF виявилась охоплена вогнем, на щастя водій вчасно покинув палаючий транспортний засіб. В понівеченій вантажівці Mercedes знаходилось заблоковане тіло водія", – говориться у повідомленні.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

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Автор: Катерина Шварц