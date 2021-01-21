Що відомо про постраждалих на пожежі в Харкові / фото facebook.com/VenediktovaIryna
П'ятеро постраждалих в ході пожежі в будинку для літніх людей "Золотий час" в Харкові були при свідомості, їх госпіталізували в лікарні міста.
Читайте такожСтрашна пожежа в Харкові: уряд збертися на позачергове засідання
Про це повідомляє “Об'єктив", посилаючись на директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашту.
"[Забрали] п'ятьох. Постраждалих відвезли в 2-у і 4-у лікарню - це 2 людини, і ще 3-в 17-ту. Всі у свідомості " - сказав чиновник
Пожежа в будинку престарілих у Харкові
- На вулиці Нижня Гієвська в Харкові виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку, де був обладнаний будинок престарілих "Золотий час".
- Зараз відомо про 15 загиблих і 9 постраждалих.
- Місцева влада стверджує, що за визначеною адресою офіційно не зареєстровано жодного будинку для літніх людей.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram