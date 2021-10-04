Водій трактора, який перекинувся, пояснив, чому зник з місця ДТП.

В Одеській області затримали водія трактора, в результаті перекидання якого 2 жовтня в селі Петрове загинув 9-річний хлопчик, який знаходив у причепі.

Затриманий вів жебрацький спосіб життя і приїхав у Петрове в пошуках заробітку, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Понад добу його розшукував весь особовий склад територіального підрозділу поліції, а також місцеві жителі та представники громадськості.

Затримали чоловіка в селі Яськи. Зокрема, про зловмисника поліцейським повідомили місцеві жителі, які впізнали його за орієнтуванням, оприлюдненим в інтернет.

Читайте такожСтало зле: в Одесі на пляжі потонув 17-річний юнакЯк зазначається, зловмисник зізнався у причетності до ДТП, а свою втечу з місця аварії пояснив страхом.

Наразі чоловік перебуває в районному управлінні поліції, де з ним проводяться невідкладні слідчі заходи.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), правоохоронці з'ясовуватимуть, як він опинився за кермом чужого трактора і куди їхав з дітьми.

Нагадаємо, 2 жовтня в селі Петрове Одеської області перекинувся трактор з причепом, в якому було п'ятеро дітей. Один з них – 9-річний хлопчик – загинув. Водій втік з місця аварії.

За попередніми даними, водій трактора рухався вздовж схилу, не впорався з керуванням, з'їхав з узбіччя, і після цього транспортний засіб перекинувся.

Автор: Лариса Козова