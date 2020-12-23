У столиці цієї доби сталося вже понад 160 аварій.

В Україні з початку цієї доби зафіксовано вже понад 500 дорожньо-транспортних аварій, у яких 8 осіб загинули.

Читайте такожЧерез снігопад столичні таксисти подвоїли тарифПро це йдеться в оприлюдненій Патрульною поліцією України оперативній статистиці ДТП станом на 13:00.

Зазначається, що з початку доби на лінію "102" надійшло 587 повідомлень про аварії на території України. Серед них 38 повідомлень про ДТП із загиблими та/або травмованими. Внаслідок чого 8 осіб загинули та 35 травмовані.

Як повідомляється, у Києві зафіксовано 161 повідомлення про ДТП, внаслідок яких дві особи травмовано.

Водіїв закликають бути уважними та обережними.

Сніг у Києві

Київ у середу, 23 грудня, почало засипати снігом. Опади фіксують у кількох районах української столиці.

Станом на ранок, на 10:00, сніг можна спостерігати в Подільському районі. Там він менш ніж за годину присипав землю. У Святошинському районі опади теж є, але не такі сильні.

Через снігопад Київ скутий глухими заторами.

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Автор: Інна Андаліцька