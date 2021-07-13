Повідомляється, що власник собаки постійно вигулює його без намордника.

У Дніпрі в Таромському пес породи ротвейлер скалічив бездомне цуценя.

Про страшний інцидент у Facebook написала місцева мешканка Олена Нищенко.

За словами жінки, все сталося в людному місці біля одного з супермаркетів, собаку не могли відтягнути від цуценяти шість дорослих людей. Покалічену тварину забрали небайдужі городяни, й зараз щеня знаходиться у ветеринарній клініці.

"Собака породи ротвейлер покусав, а простіше сказати "порвав" цуценя. Собаку не могли зупинити 6 дорослих людей. Дівчина забрала цуценя, він ще між життям та смертю. Власник собаки на це відреагував, як на інцидент, який не вартий його уваги, "так як його собака нормальна". А якби це була дитина? Всі, хто це бачив, були в шоці", – розповіла жінка.

Читайте такожПід Львовом чоловік шматком скла розчленував собаку й склав нутрощі в пакетІнші користувачі в коментарях відзначили, що чоловік з цим псом живе поруч з супермаркетом та постійно вигулює її без намордника.

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Автор: Катерина Шварц