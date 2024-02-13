На сьогодні слідство має ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена, у тому числі художниці-нареченої, а також ще трьох співучасників оборудок.

Родина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича намагається переписати своє майно на інших осіб, щоб уникнути його арешту.

Про це сказала радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чи є зафіксовані відповідні факти намагання переписати те, що зараз вже вдалося виявити ДБР.

"Наразі можу сказати, що є зафіксовані факти спроб оборудок із майном їхнім. Але слідчі роблять усе для того, щоб максимальна кількість їхніх статків у цьому кримінальному провадженні - я нагадую, що кримінальне провадження за двома статтями: шахрайство і створення, участь в злочинній організації – було під арештом на момент досудового розслідування. А далі уже буде рішення ухвалювати суд, що з ним робити", - сказала Сапьян.

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При цьому Сапьян також нагадала, що львівський бізнесмен не побоявся запропонувати одному з керівників головного слідчого управління центрального апарату ДБР чималий хабар - 500 тисяч доларів. За словами представниці ДБР, слідство зараз робить абсолютно усе, щоб суспільство відчувало і розуміло, що ті, хто чинить злочини, правопорушення, будуть покарані.

За словами Сапьян, на сьогодні слідство має всі необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена.

"Тобто ми говоримо: про чоловіка, дружину, про сина, про тещу і також про дівчину-художницю, з якою був заручений син. Звичайно ми пам’ятаємо також, що крім львівського бізнесмена і його сина, підозру у шахрайстві та участі у злочинній організації отримали ще троє громадян України, які співпрацювали з львівським бізнесменом. Тобто їхнє майно також під арештом. Усі ухвали на арешт майна наразі направлено в Міністерство юстиції. Після цього дані про арешт будуть внесені в Реєстр", - зазначила вона.

Сапьян підкреслила, що інформація про арешт майна з’явиться через деякий час у відкритому доступі.

"Ми зможемо побачити, що це земельні ділянки в різних регіонах України – в Київській області, Львівській, Закарпатській, безпосередньо у Львові. Це преміум класу автівки, які датовані 2022 роком виробництва. Ну і квартири, які записані на тещу, на дуржину і на сина. Що стосується художниці-нареченої, то також арештовано, є ухвала на арешт її майна – це дві квартири в Києві, одна в Харкові і земельна ділянка", - повідомила Сапьян.

Вона додала, що в переважній більшості це майно було придбано саме в умовах війни.

Справа Гринкевичів – голові новини

29 грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали при спробі дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів одному з керівників слідчого управління ДБР. Гроші він пропонував за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

30 грудня йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внести заставу в розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень.

Як інформували правоохороні органи, компанії родини Гринкевичів стали одними із найбільших постачальників Міністерства оборони. Йдеться про 23 тендери на постачання одягу армії на понад 1,5 млрд грн. Водночас багато угод так і не було виконано або виконано частково за завищеними цінами. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання, повідомили у ДБР.

11 січня ДБР заявило про арешт майна сімʼї Гринкевичів та компаній, підконтрольних бізнесмену. Своєю чергою в Міноборони повідомили, що розривають усі договори з цими компаніями. Згодом оборонне відомство звернулося до ДБР, аби міністерство визнали потерпілою стороною в цій справі.

17 січня працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, його сину та керівникам підконтрольних компаній у створенні та участі у злочинній організації.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою трьом фігурантам у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ. У якості альтернативи суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 500 млн грн для кожного з них. Термін дії ухвал – до 16 березня.

22 січня суд обрав запобіжний захід сину львівського бізнесмена - Роману Гринкевичу - тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 мільйонів гривень. Роман Гринкевич - п’ятий підозрюваний в участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, у межах справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ (п’ятий учасник злочинної схеми – Ігор Гринкевич).

2 лютого "Громадське" поширило інформацію, що скандальна художниця Соня Морозюк, колишня наречена бізнесмена Романа Гринкевича, підозрюваного у розкраданні коштів Міноборони, змогла сховати своє майно від арештів правоохоронців. Для цього Морозюк скористалася схемою, яку вже "випробувала" дружина Ігоря Гринкевича Світлана.

Як йдеться у розслідуванні "Громадського", Морозюк передала під заставу за угодами позики дві квартири та галерею у Києві. Одна з квартир художниці розташована в ЖК "Альтер Его" на Новопечерських липках. Ціна таких апартаментів стартує від 6 мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштує друга квартира Морозюк, яка розташовується у ЖК "Пори року". Також йдеться про галерею художниці.

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