Морозюк передала дві квартири та галерею під заставу за угодами позики і тепер, за законом, їх не можуть забрати.

Скандальна художниця Соня Морозюк, колишня наречена бізнесмена Романа Гринкевича, підозрюваного у розкраданні коштів Міноборони, змогла сховати своє майно від арештів правоохоронців. Для цього Морозюк скористалася схемою, яку вже "випробувала" дружина Ігоря Гринкевича Світлана.

Як йдеться у розслідуванні "Громадського", Морозюк передала під заставу за угодами позики дві квартири та галерею у Києві. Одна з квартир художниці розташована в ЖК "Альтер Его" на Новопечерських липках. Ціна таких апартаментів стартує від 6 мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштує друга квартира Морозюк, яка розташовується у ЖК "Пори року". Також йдеться про галерею художниці.

Як зазначає "Громадське", 15 січня Соня Морозюк позичила 6 мільйонів 700 тисяч гривень у своєї мами Ліліани Семенюти. Після цього через позику від мами Морозюк у нотаріуса наклала обтяження на всі три об'єкти нерухомості. У реєстрі зараз це значиться як договір іпотеки.

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Як пояснив "Громадському" юрист Ярослав Бутирін, за Законом України про іпотеку, іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати.

"Це означає, що, поки Соня Морозюк не поверне борг своїй мамі, її майно недоступне для арештів і конфіскацій", - зазначає видання.

Зазначалося, що 11 січня про арешт цих об'єктів повідомляли у ДБР. У переліку майна, тоді прямо згадувалися квартири та галерея Морозюк. Однак, як виявило розслідування, жоден з цих трьох об'єктів нерухомості станом на 31 січня 2024 року не арештували.

Раніше розслідування "Громадського" встановило, що Світлана Гринкевич, дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, за аналогічною схемою передала елітні квартири у Києві та Львові під заставу за кредитними угодами, що зробило неможливим їх арешт.

Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього віддала під заставу за кредитами чотири квартири загальною вартістю у 29 мільйонів гривень.

Справа Гринкевичів - що треба знати

29 грудня львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали під час намагання підкупити працівника ДБР. Він намагався дати хабар у розмірі 500 тис. доларів одному з керівників слідчого управління ДБР в обмін на зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

Підконтрольні Гринкевичу компанії є одними з найбільших постачальників Міністерства оборони. Бізнесмен виграв 23 тендери на постачання одягу Збройним силам України на понад 1,5 млрд грн. Багато угод так і не було виконано, виконано частково або за завищеними цінами. Збитки можуть перевищувати 1 млрд грн.

11 січня ДБР почало арешти майна і рахунків компаній родини Гринкевичів та підконтрольних бізнесмену компаній. Окрім Ігоря Гринкевича, було затримано ще кількох фігурантів справи.

Вранці 22 січня сина Ігоря Гринкевича Романа затримали в Одесі під час спроби виїхати за кордон. Того ж дня суд обрав запобіжний захід молодшому Гринкевичу: його було взято під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі 500 млн грн.

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