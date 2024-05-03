До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього командира підрозділу "Беркут" УМВС України в м. Севастополі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Відомство уточнює, що під його керівництвом підлеглі 18-20 лютого 2014 року застосували табельну вогнепальну зброю, спецзасоби та надмірне фізичне насильство до учасників мирної акції протесту на Майдані.

"Вони вчинили умисні вбивства та спричинили протестувальникам тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - зазначають в ДБР. Відео дня

Після цих подій, фігурант разом з підлеглими повернулися до Севастополя з привласненою вогнепальною зброєю. Надалі командир перейшов на бік ворога, забезпечував чергування з вогнепальною зброєю на блок-постах при в’їзді до АРК. Він перешкоджав виїзду законних представників державної влади та правоохоронних органів України, фактично встановивши кордон з материковою частиною держави, чим сприяв встановленню окупаційної влади, проведенню так званого референдуму та анексії півострова.

За "прислуговування" окупаційній владі, чоловік призначався на різні керівні посади у незаконно створених на тимчасово окупованій території АРК правоохоронних органах. Зокрема, командира ОМОН "Беркут" УМВС по м. Севастополю, начальника Управління росгвардії по м. Севастополь, заступник начальника ГУ росгвардії в Республіці Крим, депутата Севастопольської міської ради.

У жовтні 2020 року його було обрано на посаду сенатора Ради Федерації федеральних зборів РФ від Севастополя. 04 жовтня 2022 у Москві чоловік голосував за прийняття до складу Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, йому загрожує покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі. Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Справи Майдану - важливі новини

У жовтні минулого року у ДБР інформували, що завершено розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року у Києві, обвинувальний акт направлено до суду.

Зазначалось, що у вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи - колишні високопосадовці: президент України; міністр внутрішніх справ; заступник міністра внутрішніх справ; голова СБУ; перший заступник голови СБУ - керівник Антитерористичного центру; міністр оборони України; начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС; в.о. начальника ГУ МВС в місті Київ; заступник начальника ГУ МВС - начальник міліції громадської безпеки; командир ПМОП "Беркут" при ГУ МВС в Києві.

Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм законодавства спецзасобів, військової техніки та вогнепальної зброї для розгону демонстрантів та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників.

І того ж місяця у ДБР повідомили, що завершили досудове розслідування щодо шести колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого управлінню МВС у Києві. За даними слідства, вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану. Йдеться про розстріли 20 лютого 2014 року, коли вони та інші міліціонери вбили 48 учасників акцій протесту та поранили ще 90.

За кілька днів Святошинський районний суд Києва оголосив вироки п'ятьом обвинуваченим бійцям "Беркута": Павлу Аброськіну, Сергію Зінченку, Олександру Маринченку, Сергію Тамтурі і заступнику командира полку Олегу Янішевському. На засіданні суду були Маринченко та Тамтура, а решта перебували у розшуку (вони втекли до РФ).

Заступника командира полку Янішевського суд визнав винним у вбивстві людей і призначив йому довічне ув'язнення. Аброськіна та Зінченка також визнано винними у вбивстві людей і засуджено до 15 років з позбавленням усіх звань і права обіймати посади 3 роки.

Двоє інших "беркутівців", які залишились в Україні, Тамтура й Маринченко, були виправдані судом.

У лютому ц.р. затримано колишнього міліціонера БМОП "Беркут" Головного управління МВС в Харківській області, який отримав строк ув’язнення у рамках справ Майдану та переховувався.

У лютому ДБР інформувало, що повідомило про підозру в державній зраді колишньому командиру севастопольського підрозділу "Беркут". Зазначалось, що за його безпосередньої участі було вбито 3 учасників акцій протесту, 15 громадянам завдано тяжких тілесних ушкоджень, 60 - ушкоджень середньої тяжкості, 126 - легких тілесних ушкоджень.

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