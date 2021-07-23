Денис Монастирський зазначив, що ця новина облетіла ЗМІ та соцмережі, а також "вже є думки, що справу намагаються зам’яти".

Новопризначений міністр внутрішніх справ Денис Монастирський "відповідально заявив", що справу судді Деснянського райсуду Світлани Колегаєвої, яка влаштувала п’яну ДТП у Києві, не "замнуть".

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що ця новина облетіла ЗМІ та соцмережі, а також "вже є думки, що справу намагаються зам’яти".

"Українські судді повинні бути взірцем поваги до Закону. Але, на жаль, так буває не завжди. "Audi" судді Деснянського районного суду міста Києва потрапила в ДТП, вилетівши на тротуар. Згідно з інформацією патрульної поліції, вказана особа мала ознаки алкогольного сп’яніння", - написав міністр.

Очільник МВС наголосив, що для патрульної поліції немає значення, хто за кермом, якщо це - порушник.

"Я відповідально заявляю, що "зім’ятою" в цій справі залишиться тільки "Audi" після зіткнення зі стовпом!" - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві п'яна суддя Деснянського районного суду потрапила в ДТП на вулиці Прирічній, 27. Авто жінки вилетіло на тротуар, мало не збило людей й ледь не приземлилося у воду. Від приводнення жінку врятував стовп. На місці зібралася велика кількість місцевих жителів: виникали бійки, на місці було чотири патруля поліції.

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Автор: Олег Давигора