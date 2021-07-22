Суддя була з ознаками алкогольного сп'яніння.

У Києві п'яна суддя Деснянського районного суду потрапила в ДТП на вулиці Прирічній, 27.

Про це інформує спільнота "ЗупиниЛося" у Facebook.

Повідомляється, за кермом автомобіля AUDI виявилася суддя Деснянського районного суду міста Києва Колегаєва Світлана Вікторівна, 1978 року народження. Також стверджується, що вона була з ознаками алкогольного сп'яніння.

"Вилетіла на тротуар, мало не збила людей і мало не приземлилася у воду. Від приводнення її врятував стовп. Об який вона успішно розхерачила свою Ауді", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що справу вже намагаються "зам'яти".

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Автор: Олег Давигора