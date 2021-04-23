Строковиків відсторонили від служби. Також стосовно військовослужбовців складено адміністративні протоколи за порушення правил несення прикордонної служби, які направлено до суду.

Двох 20-річних строковиків Луцького прикордонного загону відсторонили від служби через жорстоке катування дикої тварини.

Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

"Соціальними мережами продовжує ширитися відео на якому зафільмовано жорстоке поводження військовослужбовців з дикою твариною. Одразу хочемо зазначити, що Державна прикордонна служба категорично засуджує такий вчинок та вважає їхню поведінку ганебною. Особи, які фігурують у відео, а вони виявилися військовослужбовцями строкової служби Луцького прикордонного загону, мають понести заслужену відповідальність", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією відомства, одразу, як стало відомо про цей випадок (вранці 18 квітня, коли відео з'явилося на одній із сторінок у Facebook), начальником прикордонного загону було призначено службове розслідування та ідентифіковано "дійових" осіб.

"Ними виявилися двоє 20-річних військовослужбовців, які були призвані на строкову службу минулого року. З їхніх слів, події на відео відбулися восени 2020 року, під час несення служби у прикордонному наряді", - розповіли в управлінні.

Зазначається, що за даним фактом одразу було поінформовано Волинську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Західного регіону та територіальне управління Державного бюро розслідувань (м. Львів), на адресу яких будуть направлені і матеріали службового розслідування з метою прийняття правового рішення.

Також результати службового розслідування будуть направлені Громадському інспектору з охорони довкілля для складання адміністративних документів за жорстоке поводження з твариною.

Крім цього, відносно військовослужбовців складено адміністративні протоколи за порушення правил несення прикордонної служби, які направлено до Любомльського районного суду Волинської області.

"На даний час ці військовослужбовці відсторонені від служби та не залучаються до охорони державного кордону", - додали у відомстві та запевнили, що керівництво прикордонного загону докладе усіх зусиль, щоб військовослужбовці відповіли за свої вчинки відповідно до законодавства.

Що було раніше

Днями на сторінці зоозахисної спільноти Kovel Animals опублікували відео, як співробітники Луцького прикордонного загону зі зброєю знущалися з дикої тварини. Вони зловили козулю, утримували її ногами, приставляючи до голови зброю.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!

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Автор: Світлана Макринська