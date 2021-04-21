У Луцькій прикордонній службі заявили, що за даним фактом проводять перевірку.

У мережі опублікували відео, як співробітники Луцького прикордонного загону зі зброєю знущалися з дикої тварини. Вони зловили козулю, утримували її ногами, приставляючи до голови зброю.

Читайте такожВ Одесі судитимуть жінку за жорстоке вбивство свого котаЗапис, який шокує, опублікували на сторінці зоозахисної спільноти Kovel Animals в Facebook.

«Наближаємося» до Європи, або ж розваги прикордонників... Ось таке шокуюче відео надійшло до нашої спільноти. Якщо вам відомі особи «відважних прикордонників», або маєте будь-яку іншу важливу інформацію щодо даного випадку, просимо повідомити», - йдеться у підписі до відео.

На записі видно, як один з прикордонників наступив тварині на тулуб, інший - на шию. Тварині притискали до голови зброю з криками: «Лежати, на**й, лежати, стріляти будемо!».

При цьому знерухомлена тварина відчайдушно кричить, не маючи можливості чинити опір.

А за кадром чутно: «Такі серйозні у нас прикордонники»

Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!

Реакція Луцької прикордонної служби на знущання

На поширене в мережі відео відреагували в Луцькій прикордонній службі.

Зазначається, що особи прикордонників, які брали участь у знущаннях, вже встановили. За їхніми словами, ситуація нібито мала місце восени минулого року.

«Державна прикордонна служба категорично засуджує поведінку, яка знята на відео. Ще більш прикро від того, що над твариною знущаються ті, хто покликаний захищати і допомагати. Завдяки розкриттю цієї ганебної ситуації швидко вдалося встановити осіб, що фігурують на відео. Це двоє військовослужбовців строкової служби одного з підрозділів Луцького прикордонного загону. За їхніми словами, ситуація мала місце восени минулого року. Зараз за фактом проводиться службове розслідування, результати якого будуть направлені у відповідні правоохоронні органи для прийняття правового рішення та притягнення військовослужбовців до відповідальності», - зазначила представниця Луцької прикордонної служби Маргарита Вершиніна.

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Автор: Катерина Шварц