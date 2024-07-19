Медики борються за життя пацієнтки.

Політикиню Ірину Фаріон прооперували у Львові після отриманого нею вогнепального поранення. На поточний момент вона перебуває у критичному стані у глибокій мозковій комі.

Як повідомила керівниця анестезіологічної служби Першого медичного об’єднання міста Львова Наталія Матолінець, Ірину Фаріон з вогнепальним пораненням голови доставили у відділення невідкладної медичної допомоги близько 20-ї години.

"Стан критичний, глибока мозкова кома, штучна вентиляція легень. Пацієнтці одразу проведена комп’ютерна томографія всього тіла, пацієнтку взято в операційну. Станом на зараз проведена операція первинної хірургічної обробки рани голови. Ми продовжуємо боротися за її життя, роблячи все необхідне для цього", – розповіла вона.

У Львові стріляли в Ірину Фаріон

Як писав УНІАН, надвечір 19 липня у Львові невідомий поранив з пістолета літню жінку. Майже одразу стало відомо, що жертвою замаху стала скандально відома політикиня Ірина Фаріон.

Трохи згодом інформацію офіціно підтвердили в поліції. За даними правоохоронців, замах на екс-нардепку стався близько 19:30. Зараз поліція розшукує нападника. За словами очевидців, стрілець буцімто кілька днів нишпорив поблизу дому, де мешкає Фаріон.

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