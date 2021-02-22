Раніше у лютому користувачі Інтернет оприлюднили кілька відео, на яких стоматолог з Рівного під час лікування дітей била їх та погрожувала їм.

У Рівному суд обрав запобіжний захід 29-річній стоматологу, яку звинувачують у побитті дітей.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Зазначається, що сьогодні міський суд задовольнив клопотання дізнавача Рівненського районного управління поліції та обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

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"Відповідно до ухвали суду, тепер вона зобов’язана прибувати за кожною вимогою до суду або іншого визначеного органу державної влади, не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом", - пояснили в поліції.

Правоохоронці нагадали, що з першою заявою, 9 лютого, про завдані тілесні ушкодження 5-річній доньці під час візиту до стоматолога в Рівному до поліції звернулася 36-річна жителька Костополя.

Крім того, впродовж подальших трьох днів до поліції надійшли ще три звернення від батьків щодо побоїв та тілесних ушкоджень, спричинених дитячим стоматологом під час лікування зубів. Двоє із вказаних заявників звернулися до правоохоронців, оскільки на відео, оприлюдненому в соцмережах, вони впізнали своїх дітей.

Дізнавачі Рівненського райуправління поліції повідомили 29-річній стоматологу про підозру за чотирма фактами вчинених кримінальних проступків: ч. 1 ст. 125(умисне легке тілесне ушкодження) та 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.

Крім того, триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником).

Скандал зі стоматологом у Рівному: що відомо

Раніше користувачі Інтернет оприлюднили кілька відео, на яких стоматолог з Рівного під час лікування дітей била їх та погрожувала їм.

Слідчі встановили трьох потерпілих від жорстокого поводження лікарки влітку 2020 року. Крім того, у лютому 2021 року жінка, діючи умисно та усвідомлюючи свою фізичну перевагу над малолітньою дитиною, під час лікування зубів спричинила дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї та синців на плечах.

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Автор: Тетяна Поляковська