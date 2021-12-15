Покупець будівельного магазину вистрілив одному продавцеві в ногу, іншому - куля потрапила в телефон.

У Харкові затримали чоловіка, який сьогодні влаштував стрілянину на ринку.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 грудня між продавцями та покупцями одного з будівельних магазинів ринку, розташованого в Холодногірському районі, виник конфлікт. Після словесної перепалки покупці покинули магазин, але незабаром повернулися вже зі зброєю. Чоловік, маючи при собі два травматичних пістолети, вистрілив одному продавцю в ногу, іншому - куля влучила в мобільний телефон. Його товариш вдарив по обличчю продавця і зник", - йдеться в повідомленні.

Одного з чоловіків в рамках досудового розслідування за частиною 4 статті 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України, затримали в порядку ст. хар208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Читайте такожУ Львові на смерть замерзла бездомна жінка (Відео)Також встановлюється особа іншого чоловіка, причетного до вчинення вказаного правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, у Харкові в результаті бійки зі стріляниною біля ринку з тілесними ушкодженнями госпіталізували двох чоловіків.

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Автор: Світлана Макринська