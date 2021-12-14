Стрілок переховувався в багатоповерхівці.

У Вишневому затримали озброєного чоловіка, який влаштував стрілянину.

Про це повідомив у Facebook начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Увага! Щойно відбулась спецоперація із затримання озброєного зловмисника у Вишневому", — повідомив Нєбитов.

За словами начальник поліції області, сьогодні о 12:00 затриманий стріляв в бік людей, після чого зачинився в одній із квартир багатоповерхівки.

За 4 години його квартиру штурмували правоохоронці.

"Було терміново введено спецоперацію та проведено штурм квартири. Зловмисника затримано", — додав Нєбитов, зазначивши, що деталі інциденту будуть озвучені згодом.

На опублікованих Нєбитовим кадрах можна побачити оточену будівлю, затриманого стрілка і зброю.

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Автор: Анастасія Печенюк