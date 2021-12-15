У Харкові внаслідок бійки зі стріляниною біля ринку постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області.
Читайте такожХотів запобігти крадіжці: у Києві злодій вдарив ножем пасажира автобуса (фото)Інформація про бійку чоловіків та стрілянину біля станції метрополітену "Центральний ринок" надійшла до правоохоронців 15 грудня близько 11:30.
"Внаслідок події до лікарні з тілесними ушкодженнями доставлені двоє чоловіків у віці 63-х та 57-ми років", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3. Всі обставини події з’ясовуються.
Як повідомляв УНІАН, у Вишневому затримали озброєного чоловіка, який влаштував стрілянину. Затриманий стріляв в бік людей, після чого зачинився в одній із квартир багатоповерхівки.