Дитину госпіталізували, зловмиснику повідомили про підозру.

В Тернопільській області правоохоронці затримали чоловіка, що жорстоко побив свого чотирилітнього пасинка. За словами затриманого, хлопчик вередував і не слухався.

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Як повідомляється на сайті обласної поліції, заспокоїти дитину зловмисник вирішив силою. Він кілька раз вдарив малюка руками по голові та тілу, а після цього підняв та кинув на підлогу.

Врятувати дитину від побоїв намагалася матір. Проте чоловік не підпускав її до сина та продовжував побиття. В якийсь момент жінка вихопила малого та втекла з ним до сусідки. Вже звідти викликала швидку та поліцію.

Дитину з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. В неї діагностовані закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий переломом ноги, множинні садна обличчя, шиї, обох ніг та рук.

«Вихователя затримали», йому оголошено підозру за ст. 122 ККУ - Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

У підозрюваного є восьмилітня донька від першого шлюбу, а з матір’ю побитого пасинка вони мають власного десятимісячного сина. Дана родина стоїть на обліку в службі у справах дітей, як неблагополучна та малозабезпечена.

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Автор: Дмитро Захаров