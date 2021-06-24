Запобіжний захід діятиме до 20 серпня.

Києво-Святошинський районний суд Київської області відправив у СІЗО мешканця Білогородки, підозрюваного у вбивстві та підпалі квартири у житловому будинку.

Про це у коментарі УНІАН повідомив його адвокат Сергій Ярмак.

За його словами, суд обрав його підзахисному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Запобіжний захід діятиме до 20 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня в селі Білогородка під Києвом стався вибух у 5-поверховому будинку. Двох постраждалих осіб було госпіталізовано, з них одна дитина 2008 року народження; 6 постраждалих після огляду лікарями відмовились від госпіталізації. У будинку пошкоджено 12 квартир.

22 червня начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов заявив, що пожежу у Білогородці влаштував чоловік, аби замаскувати вбивство.

За його словами, у квартирі, де сталася пожежа, було виявлено труп чоловіка. За результатами обстеження судмедекспертами встановлено, що він помер не від пожежі, а внаслідок нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень — у нього перерізане горло, три удари в груди ножем, вирізане серце і частина легень. Також Нєбитов повідомив, що оперативники карного розшуку спільно з кримінальною поліцією встановили і затримали особу, яка "обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього вбивства".

Слідство встановило, що моряк, 1978 року народження, який проживає неподалік, прийшов до будинку, щоб влаштувати пожежу для приховання скоєного злочину. Сім’я з цим чоловіком не проживає, його рідні зараз перебувають у Севастополі.

23 червня затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, а також в умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу).

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Автор: Антоніна Доломанжи