Чоловіка затримали за годину / фото поліція Києва
Сьогодні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід чоловікові, який вчора стріляв у співробітника комунального підприємства.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, йдеться про утримання його під вартою з альтернативою внесення застави.
За даними "Страны", затриманий раніше не мав проблем з законом, суддя Карабань відправив його в Київське СІЗО на 2 місяці з можливістю внесення застави в 300 тисяч гривень.
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Стрілянина в Києві: що відомо
- Вчора, 22 квітня, правоохоронці затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, вистрілив у працівника дорожньої комунальної служби.
- Протягом години правоохоронці затримали фігуранта.
- Попередньо було встановлено, що між водієм автомобіля «Рено» та працівником комунального підприємства, який виконував ремонтні роботи, виник раптовий конфлікт. Під час інциденту водій кілька разів вистрелив у ногу співробітнику комунальної служби і після цього втік. Потерпілого - механізатора фрези - госпіталізували. Медики надають йому необхідну допомогу.
- Завдяки камерам відеоспостереження, встановленим у рамках програми «Безпечне місто», патрульні поліцейські встановили напрямок руху автомобіля правопорушника. Виявилося, що фігурант залишив свій транспортний засіб у Печерському районі столиці та пересів в інше авто. Менш ніж за годину поліцейські зупинили автівку на проспекті Валерія Лобановського і затримали зловмисника.
- Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook, інцидент стався близько 13:30 у Печерському районі.
- Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї).
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