Йдеться про утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі в 300 тисяч гривень.

Сьогодні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід чоловікові, який вчора стріляв у співробітника комунального підприємства.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, йдеться про утримання його під вартою з альтернативою внесення застави.

За даними "Страны", затриманий раніше не мав проблем з законом, суддя Карабань відправив його в Київське СІЗО на 2 місяці з можливістю внесення застави в 300 тисяч гривень.

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Стрілянина в Києві: що відомо

Вчора, 22 квітня, правоохоронці затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, вистрілив у працівника дорожньої комунальної служби.

Протягом години правоохоронці затримали фігуранта.

Попередньо було встановлено, що між водієм автомобіля «Рено» та працівником комунального підприємства, який виконував ремонтні роботи, виник раптовий конфлікт. Під час інциденту водій кілька разів вистрелив у ногу співробітнику комунальної служби і після цього втік. Потерпілого - механізатора фрези - госпіталізували. Медики надають йому необхідну допомогу.

Завдяки камерам відеоспостереження, встановленим у рамках програми «Безпечне місто», патрульні поліцейські встановили напрямок руху автомобіля правопорушника. Виявилося, що фігурант залишив свій транспортний засіб у Печерському районі столиці та пересів в інше авто. Менш ніж за годину поліцейські зупинили автівку на проспекті Валерія Лобановського і затримали зловмисника.

Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook, інцидент стався близько 13:30 у Печерському районі.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї).

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Автор: Надя Пришляк