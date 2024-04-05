Йдеться про Михайла Шпіра, докази співпраці якого з російськими спецслужбами виявили кіберфахівці Служби.

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді "політексперту" з телеканалів колишнього народного депутата Віктора Медведчука, який публічно підтримав президента Росії Володимир Путіна в агресивній війні проти України.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, Служба зібрала докази держзради з боку прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, який переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Зауважується, що він був частим гостем на телеканалах Медведчука, а в 2020 році втік до Москви.

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"За матеріалами СБУ в червні 2023 року він уже отримав заочний вирок за свої дії у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна. Втім, за нові задокументовані злочини йому загрожує суворіше покарання", - розповіли у Службі.

Зокрема, кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами.

"На початку повномасштабного вторгнення РФ Шпір став одним із основних рупорів Кремля, який публічно підтримав Путіна в агресивній війні проти України. А після захоплення Херсона зрадника призначили так званим "заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" у місцевій окупаційній адміністрації РФ", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що саме він санкціонував підрив російськими окупантами вежі українських операторів мобільного зв’язку та телерадіомовлення, коли вони тікали з правобережжя.

"Серед іншого, Шпір публічно закликав російський генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах нашої держави, щоб повністю вивести їх з ладу", - наголосили у Службі.

За це командування російських військ влітку 2023 року нагородило свого поплічника медаллю "учасника спеціальної воєнної операції".

Так, наразі слідчі Служби безпеки повідомили Шпіру про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки чоловік переховується від правосуддя на території Росії та тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Справа Шпіра - що відомо

У червні 2023 року СБУ поінформувала, що Шпіра, який вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію України, було засуджено до 10 років позбавлення волі.

Зазначалося, що він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі.

У Службі також зауважили, що до початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах "медіахолдингу Медведчука" та позиціонував себе як "експерт".

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